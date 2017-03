Amichevole Under 21, Italia-Spagna 1-2: azzurrini belli, 'Furie Rosse' spietate

27/03/2017 22:52

ITALIA SPAGNA UNDER 21/ Nell'amichevole di lusso andata in scena allo stadio 'Olimpico' di Roma tre le Under 21 di Italia e Spagna, gli azzurrini di Luigi Di Biagio hanno ceduto il passo ai coetanei spagnoli, in gol con Saul e Mayoral. Di Pellegrini la rete della bandiera italiana che sugella comunque una buona prestazione a dispetto del risultato negativo.

ITALIA U21-SPAGNA U21 1-2

34' Saul (SPA), 38' Mayoral (SPA), 72' Pellegrini (ITA)

S.F.