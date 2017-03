Roma, Costanzo a difesa di Totti: "Spalletti si prenda una vacanza"

24/03/2017 00:08

ROMA TOTTI COSTANZO SPALLETTI - Maurizio Costanzo non le manda a dire a Spalletti. Nel corso del programma 'L'Intervista' dedicato a Francesco Totti su 'Canale 5', il giornalista e presentatore ha attaccato il tecnico della Roma sulla vicenda inerente al capitano giallorosso: "Tu ovviamente rispetti le sue scelte, ma io posso dirlo. Ritengo abbia fatto molte scelte sbagliate su Totti. Se non ci guarda, qualcuno lo riferirà. Si faccia un esame di coscienza o si prenda una vacanza - ha detto Costanzo - Essendo romanista da una vita far entrare Totti gli ultimi 5 minuti è una stronzata. Questa parola è per Spalletti". E Totti ha poi aggiunto: "In 5' un giocatore non può risolvere una partita".

G.M.