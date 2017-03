Calciomercato Palermo, Ballardini smentisce i contatti: "Zamparini non mi ha richiamato"

21/03/2017 19:09

CALCIOMERCATO PALERMO BALLARDINI / Davide Ballardini è a Palermo, ma i rosanero questa volta non c'entrano nulla. Nei giorni scorsi era spuntata nuovamente la clamorosa voce di un suo possibile ritorno sulla panchina siciliana, ma a margine di un evento oggi ha smentito tutto: "Zamparini non mi ha chiamato mai questa stagione, mi ha cercato diverse volte in passato ma non di recente - le parole riportate da 'corrieredellosport.it' - I soldi li ho lasciati per due volte sia l'anno scorso che quest'anno - ha proseguito - io non solo non prendo soldi ma non potevo allenare in Italia nonostante la rescissione del contratto. Fino a qualche anno fa gli allenatori venivano a Palermo perché c'era una squadra competitiva e il progetto economico era buono e quindi si guadagnava bene. Gli ultimi anni non possiamo parlare di progetto tecnico perché arrivi, prendi due soldi, fai quello che devi fare e ti arrangi in qualche modo".



L.P.