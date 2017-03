PAGELLE E TABELLINO DI BOLOGNA-CHIEVO: I VOTI

19/03/2017 17:19

PAGELLE E TABELLINIO BOLOGNA CHIEVO PROMOSSI E BOCCIATI / Il Bologna rimonta lo svantaggio iniziale di Castro e porta a casa tre punti grazie alle reti di Verdi, Dzemaili e Di Francesco. Male Destro e Pellissier.

BOLOGNA

Da Costa 6

Krafth 6 - Dal 60' Di Francesco 7

Gastaldello 6

Maietta 6,5

Helander 6

Nagy 6

Pulgar 6

Dzemaili 7,5

Verdi 6,5

Destro 5 - Dal 69' Petkovic 6

Krejci 6 - Dall'84' Mbaye sv

All.: Donadoni 7

CHIEVO

Sorrentino 6

Frey 5,5 - Dall'82' Kiyine sv

Spolli 6

Cesar 6

Cacciatore 5

Castro 6,5

Radovanovic 6

Hetemaj 5,5 - Dal 78' de Guzman 5,5

Birsa 6

Inglese 6

Pellissier 5 - Dal 70' Izco 6

All.: Maran 5,5

Arbitro Abisso 6

TABELLINO

Bologna-Chievo 4-1

Bologna (4-3-3): Da Costa; Krafth (dal 60' Di Francesco), Gastaldello, Maietta, Helander; Nagy, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Destro (dal 69' Petkovic), Krejci (dall'84' Mbaye). All.: Donadoni

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Frey (dall'82' Kiyine), Spolli, Cesar, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Hetemaj (dal 78' de Guzman); Birsa; Inglese, Pellissier (dal 70' Izco). All.: Maran.

Arbitro: Abisso

Marcatori: 40' Castro (C), 61' Verdi (B), 72' e 90' Dzemaili (B), 93' Di Francesco (B)

Ammoniti: 25' Pulgar (B), 28' Hetemaj (C), 42' Spolli (C), 54' Maietta (B), 64' Birsa (C)

Espulsi: