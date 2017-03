Juventus-Milan, Pirlo fa infuriare i rossoneri: "Il rigore? Ci stava, la mano c'era"

13/03/2017 12:20

JUVENTUS-MILAN PIRLO / Andrea Pirlo, doppio ex nella partita Juventus-Milan, ha commentato il rigore assegnato all'ultimo minuto ai bianconeri per fallo di mano di Mattia De Sciglio: "Rigori così si danno e non si danno, l’ha dato, ci stava" le sue parole riportate da 'Tuttosport'. "E comunque è a discrezione dell’arbitro. L’altro giorno con il Barcellona in una situazione simile non l’ha dato. E' difficile arrivare in corsa e non essere in posizione un po’ scomposta. Da calciatore prendere un rigore al 95’, all’ultimo secondo dà sempre fastidio, però la mano c’era".

S.D.