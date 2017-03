Serie A, risultati 28a giornata: Icardi e Banega annientano l'Atalanta, tris e 2° posto per il Napoli

12/03/2017 16:55

SERIE A RISULTATI 28A GIORNATA / Oggi Stefano Pioli non potrà non essere soddisfatto. Ieri in conferenza stampa chiedeva alla squadra una dimostrazione di maturazione ed i suoi non lo hanno tradito. Anzi probabilmente sono andati oltre ogni rosea aspettattiva: l'Inter si è aggiudicata lo scontro diretto per l'Europa contro l'Atalanta con un tennistico 7-1. Una roboante vittoria giunta grazie alle triplette di Icardi e Banega e la firma dell'ex Gagliardini.

Importante successo anche per il Napoli che, in casa, regola il Crotone per 3-0, con le prime due reti arrivate dagli undici metri: Insigne e Mertens non si lasciano ipnotizzare da Cordaz. Il folletto partenopeo ha poi calato il tris a 20 minuti dal termine. Tre punti che permettono alla truppa di Sarri di volare momentaneamente al secondo posto, in attesa della gara di questa sera tra Palermo e Roma.

Vittoria rotonda anche per il Chievo sull'Empoli e dell'Udinese sul Pescara, mentre la Fiorentina ringrazia Kalinic: in piena zona Cesarini il croato ha regalato la vittoria sul Cagliari che mantiene vive le speranze europee dei viola.

Chievo-Empoli 4-0: 22' Inglese (C), 40' Pellissier (C), 75' Birsa (C), 89' Cesar

Fiorentina-Cagliari 1-0: 92' Kalinic

Inter-Atalanta 7-1: 17' Icardi (I), 24' rig. Icardi (I), 26' Icardi (I), 31' Banega (I), 35' Banega (I), 42' Freuler (A), 52' Gagliardini (I), 67' Banega (I)

Napoli-Crotone 2-0: 32' rig. Insigne (N), 65' rig. Mertens (N), 70' Insigne (N)

Pescara-Udinese 1-3: 20' Zapata (U), 50' Jankto (U), 55' Thereau (U), 84' Muntari

CLASSIFICA: Juventus 70, Napoli 60, Roma 59*, Inter 54, Lazio 53*, Atalanta 52, Milan 50, Fiorentina 45, Sampdoria 41, Torino 39*, Chievo 38, Udinese 33, Cagliari 31, Sassuolo 31, Bologna 31, Genoa 29, Empoli 22, Palermo 15*, Crotone 14, Pescara 12.

* Una gara in meno

D.G.