Serie A, Juventus-Milan 2-1: polemiche e Dybala, Allegri fa 31

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

10/03/2017 22:38

SERIE A JUVENTUS MILAN / Meglio la Juventus, ma non basta. E, anzi, rischia pure. La 28a giornata di Serie A si apre con il big match dello 'Juventus Stadium'. I bianconeri di Massimiliano Allegri dopo il pari di Udine ospitano un Milan reduce da tre vittorie consecutive e di nuovo lanciato in zona Europa.



Partita che parte a ritmi alti, con i rossoneri subito pericolosi e poi ricacciati indietro dai padroni di casa che passano al 30': dopo alcuni ottimi interventi di Donnarumma, il portiere milanista non può nulla sul gol di Benatia che approfitta del fuorigioco sbagliato da Romagnoli e insacca. Sul finire del primo tempo, però, la Juve arretra e Bacca punisce al primo tiro verso la porta. La ripresa si apre con la 'Vecchia Signora' di nuovo all'attacco a caccia della rete che varrebbe la vittoria ed un altro pezzo importante di scudetto. Il Milan di Montella, però, prende prima le misure alla manovra juventina e poi, in contropiede, rischia pure di far male a Buffon. Nel finale, però, succede di tutto: espulso Sosa per doppia ammonizione, poi grande occasione per Higuain e ad un minuto dalla fine, tra le proteste rabbiose del Milan, arriva il rigore per la Juventus trasformato da Dybala che vale la 31a vittoria consecutiva dei bianconeri tra le mura amiche.



Juventus-Milan 2-1: 30' Benatia (J), 43' Bacca (M), 90+6' rig. Dybala (J).



Classifica Serie A: Juventus 70*, Roma 59, Napoli 57, Lazio 53, Atalanta 52, Inter 51, Milan 50*, Fiorentina 42, Torino 39, Sampdoria 38, Chievo 35, Sassuolo 31, Cagliari 31, Udinese 30, Genoa 29, Bologna 28, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

*Una partita in più