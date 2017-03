DIRETTA Serie A, Inter-Atalanta, segui la cronaca LIVE

12/03/2017 14:00

DIRETTA SERIE A INTER ATALANTA LIVE / Scontro diretto in zona Europa. Inter e Atalanta si sfidano a 'San Siro' in un quasi spareggio nelle zone nobili della classifica. Reduci dal 5-1 rifilato al Cagliari, i nerazzurri di Stefano Pioli ospitano i ragazzi terribili di Gian Piero Gasperini che continuano a sognare addirittura la Champions League, distante 5 punti. Calciomercato.it seguirà per voi, in diretta, il match.



PROBABILI FORMAZIONI

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Murillo, Medel, Miranda, D'Ambrosio; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi. All.: Pioli

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Zukanovic; Conti, Kessié, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Gomez, Petagna.

CLASSIFICA: Juventus 70*, Roma 59, Napoli 57, Lazio 53, Atalanta 52, Inter 51, Milan 50*, Fiorentina 42, Sampdoria 41*, Torino 39, Chievo 35, Sassuolo 31, Cagliari 31, Udinese 30, Genoa 29*, Bologna 31, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

* Una gara in più