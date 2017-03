Torino, Belotti e la tripletta: "Non voglio fermarmi"

06/03/2017 11:46

NEWS TORINO/ Momento magico per Andrea Belotti: con la tripletta rifilata al Palermo, l'attaccante del Torino è salito a quota 22 reti in campionato, staccando Higuain e Dzeko nella classifica dei cannonieri di Serie A. Un exploit commentato così dal 'Gallo': "Sono felice di aver fatto una tripletta in una partita difficile, visto che il Palermo si difendeva molto bene - ha dichiarato Belotti a 'Torino Channel' - non voglio fermarmi adesso. Anche quando eravamo sotto (vantaggio rosanero firmato da Rispoli, ndr) sapevamo che sarebbe arrivato il gol. Come a Firenze, è uscito il cuore Toro".

S.F.