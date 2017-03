Atalanta-Fiorentina, Conti vola basso: "Manca tanto per l'Europa"

05/03/2017 11:21

ATALANTA FIORENTINA CONTI / Una sfida dal sapore d'Europa per l'Atalanta che nel lunch match della 27a giornata ospita la Fiorentina e prova a tenere il passo del Napoli per il terzo posto. A pochi minuti dal fischio d'inizio, il laterale bergamasco Andrea Conti parla ai microfoni di 'Premium Sport': "Giochiamo contro un avversario che arriva da un momento non facile. È una squadra tosta e che non merita questa classifica. Sarà una partita difficilissima. Europa? C'è ancora tanto da fare. Ogni gara da qui alla fine sarà difficile, vedremo. Gol dei difensori? Basta vincere, poi può segnare anche il portiere".

L.P.