Udinese-Juventus, Jankto ci riprova: "Voglio segnare come all'andata. Ma..."

03/03/2017 11:45

UDINESE JUVENTUS JANKTO / Vede Juventus e Jakub Jankto vuole scatenarsi. Il centrocampista dell'Udinese, dopo aver segnato nel match dell'andata il suo primo gol in Serie A, punta a ripetersi questo weekend, ancora contro la formazione juventina. Sperando, però, in un risultato diverso questa volta: "Siamo reduci da tre sconfitte consecutive e vogliamo vincere soprattutto per i nostri tifosi - le parole di Jankto riportate da 'Tuttosport' - Sappiamo che incontreremo una squadra fortissima, ma scenderemo in campo per dare il massimo. Io in gol come all'andata? Non ha portato bene, ma sicuramente farò di tutto per ripetermi".

L.P.