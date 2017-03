Serie A, Moggi: "Zeman non può fare il moralista. De Laurentiis? Veti a orologeria..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

03/03/2017 10:43

JUVENTUS NAPOLI MOGGI / Oggi 44enne, Alessandro Moggi, figlio di Luciano, si racconta in un'autobiografia, nella quale affronta i suoi 20 anni da procuratore sportivo. Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha detto la sua su molti protagonisti, commentando alcune news Serie A. Tra i tanti retroscena proposti, ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Calciopoli? A poco più di 30 anni è un pugno in faccia quando scopri che il tuo mondo non c'è più. Ti senti perso e pensi anche al suicidio. C'era una guerra tra bande in corso. Io ho tessuto una serie di rapporti importanti. Di recente ho chiarito con Lele Oriali, che al tempo fece pressioni su Materazzi per cambiare agente. Baldini? Ognuno è responsabile delle proprie azioni. Zeman invece fa il moralista ma non può permetterselo. Non è coerente, basta rileggere le frasi su Sebastiani, che gli preferì Oddo lo scorso anno. Ora è tornato a Pescara come se nulla fosse".

Dai presidenti di serie A alla famiglia: la verità di Alessandro Moggi

DE LAURENTIIS - "Ognuno sceglie le proprie frequentazioni. Con De Laurentiis non è facile rapportarsi. Lo provano i suoi veti a orologeria. Le cose vanno e vengono".

LOTITO - "Come mio padre, il suo forte non è la puntualità. Capita di darsi appuntamento alle 19 e vedersi dopo cena. In Italia non è amato da tutti ma io lo stimo molto".

CARRIERA - "I rapporti con i colleghi sono buoni, al di là di qualche gelosia. C'è una pattuglia di professionisti in Italia, che non teme i big come Raiola e Mendes. Nel mio mestiere le parentele non contano. Se non hai i numeri, ti possono perdonare il primo errore, non il secondo".

FAMIGLIA - "Mio padre e mia madre mi hanno educato al meglio Su Calciopoli però meglio non entrare. Avrei troppo da dire. Dovessi paragonarlo a un attore, vedrei mio padre come De Niro, un big. Del resto era anche nel Padrino no? (ride ndr)".