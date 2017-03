SONDAGGIO CM.IT - Coppa Italia, niente ribaltoni: ecco la finale

02/03/2017 13:15

SONDAGGIO CM.IT COPPA ITALIA / Niente ribaltoni. Almeno secondo la maggioranza degli utenti che hanno partecipato al sondaggio lanciato sul profilo Twitter ufficiale di Calciomercato.it. Vi abbiamo chiesto: "chi ha più chance di ribaltare il risultato dell'andata delle semifinali di Coppa Italia?". Il 51% dei votanti ha indicato che non ci saranno rimonte e per questo saranno Juventus e Lazio a contendersi il titolo. Il 32% crede che la Roma possa eliminare la Lazio nonostante il 2-0 di ieri, mentre il 17% pensa che il Napoli in casa possa riuscire nell'impresa di eliminare i campioni in carica.

L.P.