Beijing Guoan, UFFICIALE: preso il bomber, 8 milioni a stagione!

27/02/2017 10:41

BEIJING GUOAN SORIANO / Il reperimento di un attaccante di livello internazionale era la priorità di mercato del Beijing Guoan e la caccia grossa è terminata proprio in queste ore. Il club cinese ha, infatti, raggiunto un accordo economico con il Red Bull Salisburgo per Jonatan Soriano, sulla base di circa 10 milioni di euro. Per il 31enne spagnolo, un contratto fino al 31 dicembre del 2019 da 8 milioni di euro a stagione. Nonostante questo ingaggio, non tramonta ancora la pista Abel Hernandez.

D.T.