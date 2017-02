Real Madrid, UFFICIALE: Varane salta il Napoli!

24/02/2017 12:57

INFORTUNIO VARANE - Tegola per Zidane e il Real Madrid, soprattutto in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto nelle scorse ore Raphael Varane hanno infatti confermato la gravità dell'infortunio muscolare rimediato mercoledì nel recupero di Liga perso in casa del Valencia. Il difensore francese soffre per una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra e il quadro di recupero sarà aggiornato di settimana in settimana. Varane, comunque, dovrà restare ai box per almeno un mese: niente Napoli in vista della sfida del 'San Paolo' del 7 marzo, con il centrale transalpino che dovrebbe tornare in campo ad inizio aprile dopo la sosta per le Nazionali.



G.M.