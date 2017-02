Calciomercato Napoli, Lavezzi: "Ritorno? De Laurentiis non mi vuole"

22/02/2017 23:54

CALCIOMERCATO NAPOLI LAVEZZI DE LAURENTIIS / I tifosi del Napoli dovranno rassegnarsi: il 'Pocho' Lavezzi non tornerà più a vestire la maglia azzurra. A svelarlo è lo stesso attaccante argentino ai microfoni di 'Sky Sport': "Penso che a Napoli ho lasciato tante cose buone e hai sempre nostalgia. Ora la squadra ha un'identità di gioco diversa rispetto a prima. Tornare? C'è sempre stato il pensiero ma credo che il presidente De Laurentiis non voglia. Se dovessi tornare in Italia non sarà Napoli. Inter? C'erano dei contatti però non sono andato".

Lavezzi ha poi detto la sua sulle polemiche tra il patron e Sarri dopo la sconfitta di Madrid: "Credo che il mister abbia fatto giocare il Napoli a Madrid in un modo che a chi piace il calcio faccia piacere. Devono pensare che in realtà non sono ai livelli del Real. Perché la Cina? La prima cosa penso sia un fatto economico. Uno non può negare questa cosa. Nessun gol ancora? Ho giocato otto partite però il ruolo che facevo era diverso. Mi facevano giocare più dietro".

D.G.