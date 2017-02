21/02/2017 09:50

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / Asta internazionale per Isco, che ha deciso di lasciare il Real Madrid a fine stagione. Secondo quanto si legge su 'Marca' oggi in Spagna, ci sono contatti con la Juventus, ma la destinazione preferita del giocatore è la Premier League, con Manchester City e Chelsea come piste principali. Sulle tracce del centrocampista ci sono anche il Milan, il Barcellona, il Manchester United ed il Tottenham.

S.D.