Calciomercato Colonia, offerta da 40 milioni per Modeste!

21/02/2017 03:47

COLONIA MODESTE CINA - Il mercato in Cina chiuderà alla fine di questo mese e le squadre europee potranno così tirare un sospiro di sollievo, almeno fino alla prossima sessione. Nel frattempo, sono impegnati a respingere gli assalti delle società asiatiche, pronte a sborsare cifre davvero importanti per gli attaccanti. L'ultima offerta da capogiro è arrivata sulla scrivania del Colonia: 40 milioni di euro per Anthony Modeste. Ma il 28enne bomber francese, capocannoniere della Bundesliga con 17 reti (in coabitazione con Aubameyang), non si muoverà dalla Germania almeno fino a fine stagione. "La nostra posizione è chiara - le parole del direttore sportivo del Colonia a 'Kicker' - Non andremo a compromettere i nostri obiettivi sportivi per un trasferimento, anche se si tratta di un sacco di soldi". Il club tedesco è attualmente settimo in classifica a 33 punti, uno in meno dell'Hertha che occupa l'ultimo posto utile per l'Europa League.

A.L.