20/02/2017 12:19

ETO'O CINA / Possibile futuro in Cina anche per Eto'o. Secondo 'Titan Sport', l'attaccante camerunense potrebbe giocare con il Dalian Yafing, club della serie cadetta cinese. L'ex campione dell'Inter sta cercando di ottenere una sua rescissione con l'Antalyasport per firmare con la società del Dragone.

I.T.