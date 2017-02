19/02/2017 23:00

GENOA BUS SCONTRI / Ore calde in casa Genoa: mentre la società sta valutando il futuro di Juric, ad ora decisamente molto in bilico, i tifosi hanno mostrato tutto il loro disappunto prendendo di mira il bus della squadra. Un gruppo di fans liguri infatti ha colpito il veicolo con un lancio di oggetti e calci, come riportato da 'Sky Sport'.

O.P.