Mönchengladbach-Fiorentina, Bernardeschi e il regalo a due bambini tedeschi

16/02/2017 20:10

MONCHENGLADBACH FIORENTINA BERNARDESCHI / Nel giorno del suo 23esimo compleanno Federico Bernardeschi non si è soltanto regalato una rete in casa del Mönchengladbach, decidendo di fare a sua volta una bella sorpresa a qualcun'altro, come riportato da 'Sky Spor'.

Nello specifico si è trattato di due bambini tedeschi, armati di striscione dedicato al talento viola. Sul cartello c'era scritto 'buon compleanno' in tedesco. Visti i due tifosi, Bernardeschi è stato avvisato dalla società toscana, per poi decidere di uscire dallo spogliatoio, circa 50' prima della gara, regalando loro una maglia autografata e una foto ricordo. Splendido gesto, in un clima molto sereno, di un campione odierno e di certo del futuro.

