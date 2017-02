Calciomercato Roma, 'ma di pancia per Zouma': addio al Chelsea in estate?

17/02/2017 04:20

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE CHELSEA ZOUMA - Dopo aver subito un bruttissimo infortunio al ginocchio la scorsa stagione, Kurt Zouma è tornato in piena forma. Il 22enne difensore francese, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo transalpino 'L'Equipe', non è però contento dello scarso utilizzo da parte del tecnico Antonio Conte: il modulo a 3 in difesa infatti e la scarsa propensione al turnover dell'allenatore italiano, hanno fatto sì che l'ex Saint-Étienne non abbia visto finora il campo come sperato. Lo stesso calciatore avrebbe quindi chiesto all'ex trainer della Juventus, un confronto diretto, per far chiarezza sul suo futuro e decidere cosa fare. Sempre secondo il giornale francese, le possibilità che possa lasciare Londra in estate sono concrete. Diversi club italiani, lo hanno cercato in passato e tra questi anche la Roma: una possibile cessione in estate di Manolas, potrebbe ravvivare l'interesse dei giallorossi.

F.S.