Gossip, caso Maradona a Madrid? Arriva la smentita del 'Pibe'

15/02/2017 14:06

REAL NAPOLI MARADONA - Questa mattina si era sparsa la voce di una denuncia nei confronti di Diego Armando Maradona da parte di una donna per una presunta aggressione avvenuta nell'albergo che ospita l'ex calciatore insieme ai suoi familiari. A fare chiarezza, però, ci pensa proprio il 'Pibe de Oro' attraverso il suo account Facebook ufficiale: "Voglio comunicarvi che mi trovo a Madrid, assieme alla mia famiglia, in attesa della partita del Napoli, per la Champions. Il mio avvocato Matias Morla ha parlato con le autorità spagnole. Non esiste nessuna denuncia e nessuno si spiega il motivo di tutto questo show mediatico. Io sto attraversando un momento bellissimo, lasciamoli parlare come vogliono...".

A.L.