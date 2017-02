Leicester City, Lineker controcorrente: "Ranieri merita un contratto a vita!"

14/02/2017 21:33

LEICESTER CITY LINEKER RANIERI / Il Leicester City è in crisi nera: sono cinque i ko di fila e ora a zona rossa dista appena 1 punto. Sembra passata un'eternità da quella squadra che l'hanno scorso stupiva tutta la Premier e non solo: Claudio Ranieri è passato dall'essere idolatrato a primo responsabile del tracollo. Eppure non tutti ce l'hanno con lui: "Sarebbe terribile mandare via l'allenatore ora che la classifica non è buona", ha dichiarato Gary Lineker, ex attaccante nonché tifoso delle 'Foxes', alla 'BBC'. "Se il Leicester dovesse retrocedere la leggenda del titolo vinto lo scorso anno guadagnerebbe ancora maggiore valore. Io a Ranieri farei un contratto a vita, ma so come vanno le cose nel calcio...".

D.G.