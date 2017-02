Calciomercato Lazio, de Vrij tra rinnovo e cessione: LE ULTIME DI CM.IT

14/02/2017 18:13

CALCIOMERCATO LAZIO DE VRIJ PREMIER - Sono tante le incognite in casa Lazio in vista della prossima intensa sessione estiva del calciomercato, soprattutto per quel che le possibili partenze da Formello. Keita Baldé Diao, Sergej Milinkovic-Savic e Stefan de Vrij infatti, sono tra i pezzi pregiati di cui dispone la formazione biancoceleste e non stupisce, dunque, che figurino tra i nomi più ricorrenti nel calciomercato Lazio in uscita. In particolare, da tempo, le attenzioni di diversi club della Premier League inglese (il Chelsea di Antonio Conte e il Manchester United dello 'Special One', José Mourinho su tutti) si sono focalizzate sul 25enne olandese, ex Feyenoord, originario di Ouderkerk aan den IJssel. Il contratto che lega il difensore centrale della nazionale degli 'orange' alla società di Claudio Lotito, scadrà il 30 giugno del 2018 ed anche il nuovo Milan targato Cina, secondo gli ultimi rumors circolanti, si sarebbe messo in coda per provare a mettere le mani sul suo cartellino.

Calciomercato Lazio, de Vrij sempre più probabile l’addio in estate…direzione Premier!

Per de Vrij tuttavia, si parla anche di un possibile rinnovo di contratto con i capitolini. A tal proposito, secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, ancora non sarebbero stati avviati contatti con l’entourage del giocatore per provare ad intavolare concretamente una trattativa. Le sensazioni, in base alle informazioni raccolte, portano a pensare che, anche qualora arrivasse un prolungamento di contratto, il giocatore partirà comunque la prossima estate. Un nuovo accordo, potrebbe essere un’ulteriore carta che il presidente Lotito potrebbe tentare di sfruttare per tenere duro sul prezzo richiesto per il giocatore, pari a 35 milioni di euro. Adesso non resta che aspettare di vedere come evolveranno le cose: la Premier League sembra la destinazione più probabile per tanti motivi, non ultimo il gradimento del giocatore che preferirebbe cimentarsi in un altro campionato piuttosto che proseguire nel nostro cambiando semplicemente maglia.

F.S.