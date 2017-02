Serie A, Lazio-Milan 1-1: Suso risponde a Biglia, la lotta all'Europa si infiamma

13/02/2017 22:39

SERIE A LAZIO MILAN / La 24a giornata si chiude con un pari. Allo 'Stadio Olimpico' Lazio e Milan si dividono la posta in palio con un gol per tempo: sbloccano il match i biancocelesti col rigore di Biglia allo scadere della prima frazione, salvo farsi raggiungere - dopo aver sfiorato in più occasioni il raddoppio - da Suso a 5 minuti dal termine. Un pareggio che permette al 'Diavolo' di restare in scia proprio dei biancocelesti e a -4 dalla coppia Inter-Atalanta che staziona al quarto posto.

Lazio-Milan 1-1: 45+1' rig.Biglia (L), 85' Suso (M)

CLASSIFICA: Juventus 60 punti; Roma 53; Napoli 51; Inter e Atalanta 45; Lazio 44; Milan 41; Fiorentina 40; Torino 35; Sampdoria 33; Chievo 32; Udinese 29; Sassuolo, Bologna e Cagliari 27; Genoa 25; Empoli 22; Palermo 14; Crotone 13; Pescara 9.

D.G.