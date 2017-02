Inter-Empoli, Martusciello: "Nerazzurri superiori, potevamo pareggiarla"

12/02/2017 17:36

INTER EMPOLI / Giovanni Martusciello ha analizzato i motivi della sconfitta odierna del suo Empoli in casa dell'Inter. Il tecnico ha parlato poco dopo il fischio finale: "Ci si confrontava contro una squadra superiore per valori tecnici, struttura fisica e velocità. Siamo riusciti a limitarli, i ragazzi sono stati bravi e si sono creati i presupposti per andare a pareggiare - dice a 'Premium Sport' - Se non la metti dentro, il risultato pende dall'altro lato. L'Inter mi aveva fatto un'ottima impressione già all'andata. Rivedendoli prima di questa gara si nota un'organizzazione differente: questi sono tutti dettami dell'allenatore. Bravo lui e i calciatori che danno disponibilità. L'Inter è piena di campioni. Appagati? E' un errore da non ripetere, a Crotone abbiamo preso quattro schiaffi. Errori arbitrali? E' inutile andare a parlare degli arbitri, gli errori li facciamo tutti e andare appresso a queste polemiche è dannoso".

M.D.A.