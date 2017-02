Inter-Empoli, Pioli: "Buona partita, Gagliardini può diventare leader"

12/02/2017 17:24

INTER EMPOLI / Importante vittoria per l'Inter nella 24a giornata di campionato contro l'Empoli. Stefano Pioli ha mostrato la sua soddisfazione a fine partita: "E' chiaro che dobbiamo cercare di motivarci e restare attaccati alle nostre ambizioni - dice a 'Premium Sport' - Ogni settimana cerchiamo di trovare gli spunti adatti. Abbiamo fatto una buona partita contro un avversario difficile. Era importante vincere, potevamo concedere qualcosina in meno. Tabelle ad Appiano? Non avete visto quelle delle settimane precedenti. Tutte le settimane cerchiamo di avere degli obiettivi e degli spunti per rendere il nostro lavoro ancora più stimolante. Sappiamo che percorso vogliamo fare, ci dobbiamo provare fino alla fine dando il massimo".

CHIAVE TATTICA - "L'Empoli è una squadra che fraseggia molto, le posizioni in mezzo al campo non erano sempre facili da leggere. A volte abbiamo concesso il corridoio centrale anche se avendo centrali molto forti potevamo permettercelo".

GAGLIARDINI - "Credo abbia tutte le potenzialità per diventare un leader. Credo sia sotto l'occhio di tutti la semplicità con la quale abbia dato subito un contributo molto positivo. Il leader deve diventare la nostra filosofia di gioco. Se faremo diventare leader questi concetti riusciamo ad essere sempre squadra. E questo è il nostro obiettivo".

SCUDETTO - "Mi capita di pensare molto al presente, poco al futuro e niente al passato. E' troppo importante il nostro presente. Siamo concentrati solo sulle cose che possiamo controllare".

FUTURO - "Noi dobbiamo rimanere concentrati, perdere energie per pensare troppo avanti non credo sia necessario. Tutti i miei colleghi pensano così. Al futuro penseremo dal 29 maggio. Il nostro futuro è adesso".

MILAN - "Domani non tifo Milan, io tifo Inter. I risultati dipendono dai noi stessi. Vedrò la partita, sarà una bella sfida tra que squadre che giocano bene".

PALACIO - "Era arrabbiamo perché possiamo fare meglio. E' un bel segnale da parte dei giocatori. E' normale che un attaccante si aspetti di ricevere più palloni. Icardi? E' un grandissimo calciatore, non vedo l'ora di vederlo in campo. Vogliamo arrivare a competere con le quadre più forti del campionato".

Ai microfoni della 'Rai, Pioli è tornato anche sulle recenti parole di Rizzoli, arbitro al centro di polemiche dopo Juve-Inter: "Magari quando ci vedremo parleremo io e lui faccia a faccia se avremo da dirci qualcosa".

M.D.A.