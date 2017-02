Inter-Empoli, Candreva: "Prestazione di carattere, grande gruppo"

12/02/2017 17:03

INTER EMPOLI / Antonio Candreva soddisfatto per la vittoria dell'Inter contro l'Empoli. Il calciatore, autore del secondo gol, ha parlato subito dopo il fischio finale: "Questo è quello che volevamo: dimostrare ancora una volta che in campionato ci siamo e vogliamo arrivare al nostro obiettivo - dice a 'Premium Sport' - Abbiamo fatto una prestazione di carattere. Abbiamo dato la dimostrazione di essere un grande gruppo. Roma e Napoli vncono? Non è demoralizzante. Siamo qui per far bene e dimostarre i nostri valori. Pensiamo a noi stessi".

M.D.A.