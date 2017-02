Inter-Empoli, l'ultima di Cucchi: "La finale 2006 il ricordo più bello"

12/02/2017 15:12

INTER EMPOLI ULTIMA RADIOCRONACA CUCCHI / Giornata importante quest'oggi al 'Meazza': Inter-Empoli sarà l'ultiama telecronaca di Riccardo Cucchi. Lo storico radiocronista della 'Rai' andrà in pensione all'età di 64 anni dopo 37 anni di onorato servizio. Una lunga carriera che il club nerazzurro ha voluto omaggiare prima della gara consegnandogli la maglia numero 10 e nel corso della quale Cucchi ha avuto l'onere e l'onore di raccontare la storica finale dei mondiali del 2006: "E' la gara alla quale sono più legato. Quale giornalista sportivo non vorrebbe vivere un evento del genere. Prima di me solo Carosio, per due volte, e Ameri, per una volta, hanno potuto gridare: 'Campioni del mondo!'", ha spiegato a 'FcInter1908'.

D.G.