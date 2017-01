31/01/2017 20:25

CALCIOMERCATO GENOA GAPKE CHIEVO / Sfumato Kishna (diretto verso il Lille), il Chievo ha sta per chiudere per un altro esterno. Si tratta di Gakpe del Genoa che, come riporta 'Sky Sport', si trasferirà in gialloblu in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,7 milioni di euro.

D.G.