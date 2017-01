Calciomercato Napoli, agente Gabbiadini: "Si rischia il bagnomaria"

23/01/2017 13:42

NAPOLI AGENTE GABBIADINI / L'arrivo di Pavoletti dal Genoa ed il ritorno dall'infortunio di Milik dovrebbero portare alla cessione di Manolo Gabbiadini. Come riportato da Calciomercato.it, su di lui ci sono soprattutto i club della Premier League inglese, ma c'è da superare lo scoglio legato alle richieste economiche del Napoli, che valuta il giocatore tra i 20 ed i 22 milioni di euro. "Se non si scende come richiesta a 16-18 milioni si rischia il bagnomaria" il laconico commento del suo agente Silvio Pagliari a 'Radio Crc'.

M.R.