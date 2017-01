Juventus, Marotta pronto a ripartire: "Abituati alle critiche. Formazione? Sono curioso"

22/01/2017 12:09

JUVENTUS LAZIO MAROTTA / A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Lazio, l'amministratore delegato bianconero, Marotta, ha fatto il punto della situazione: "L'entusiasmo alla Juventus è sempre lato. - ha dichiarato a 'Premium Sport' - Siamo abituati a confrontarci con le critiche, giuste in alcuni momenti. Ritengo che oggi si ripartirà, provando a ottenere il massimo. Sappiamo però che la Lazio è imprevedibile".

ALLEGRI - "Nessun confronto particolare. I vertiici societari sono abituati a vivere l'atmosfera di Vinovo. Abbiamo fatto tutto ciò che si fa normalmente, anche se un'analisi col tecnico c'è stata. A questa squadra non si può chiedere di più. Ricordiamo anche che abbiamo una gara in meno da disputare. Non drammatizziamo per una sconfitta a Firenze".

FORMAZIONE - "Non direi sorpreso quanto incuriosito. E' una formazione audace ma abbiamo giocatori duttili e di spessore. Ritengo si debba imporre il nostro gioco".

L.I.