Calciomercato Juventus, arrivano le firme per Orsolini: "Fissate le visite mediche"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

17/01/2017 18:26

CALCIOMERCATO JUVENTUS ORSOLINI / AGGIORNAMENTO ORE 19.32 - E' arrivato l'annuncio che spazza via ogni dubbio: Riccardo Orsolini è della Juventus. A dirlo, ai microfoni di 'Premium Sport', il suo agente, Donato Di Campli: "Orsolini è un calciatore della Juventus, giovedì sosterrà le visite mediche. Resterà fino a giugno ad Ascoli".

Questione di dettagli, ultime formalità, ma Riccardo Orsolini può praticamente già considerarsi un nuovo calciatore di proprietà della Juventus. Anche se, almeno fino al termine della stagione, il gioiello classe '97 continuerà a vestire il bianconero del suo Ascoli. D'altronde l'affare è stato già confermato da tutte le parti in causa. A partire dal tecnico dei marchigiani, Alfredo Aglietti, che ha incoronato il suo talento: "Ha la testa giusta per un club tanto prestigioso come è la Juventus. Sono sicuro che un giorno farà molto bene nella Juventus perché ha dei mezzi importanti, è un giocatore che sta crescendo, e lo sta facendo amolto anche rispetto al ritiro, dove comunque si era già presentato con molte aspettative. Ripeto: ha la testa giusta, non solo i mezzi fisici e tecnici". E poi lo stesso giocatore, che ha parlato ovviamente con enorme entusiasmo della nuova avventura che lo aspetta: "Ho scelto la Juve perché ha un progetto importante fatto anche di giovani e quindi non c'è piazza migliore per mettersi in mostra. Sarà per me un salto di qualità importante, dalla Serie B alla A, quindi servirà molto allenamento per riuscire ad imporsi".

Tutto confermato, quindi. L'affare è apparecchiato e praticamente concluso. Si attendono solo le strette di mano finali e gli annunci ufficiali. Questione, come detto, di ultimi dettagli.

Calciomercato Juventus, Orsolini alle firme: i dettagli

Giornata di lavoro molto intensa oggi a Milano per definire la trattativa e chiudere il nuovo colpo di calciomercato Juventus. Primo incontro in mattinata, poi nuovo vertice nel pomeriggio. Presenti i vertici juventini, il Ds dell'Ascoli Cristiano Giaretta e l'agente del calciatore, Donato Di Campli. Attese per le prossime ore, quindi, le firme sui contratti che porteranno poi agli annunci ufficiali. Per le visite mediche del calciatore, che nel weekend sarà impiegato in Serie B, si attenderà con ogni probabilità la giornata di lunedì.



L'affare dunque, come detto, prevede la permanenza di Orsolini nelle Marche fino al termine della stagione. Intanto al 'Picchio' dovrebbero andare circa 6 milioni di euro, più altri 5 di bonus. Cifra più elevata rispetto a quanto circolato nei giorni scorsi, in quanto tra i due club dovrebbe aprirsi una stretta sinergia di calciomercato che coinvolgerà altri calciatori. A partire da Favilli, già ad Ascoli, Kabashi e altri nomi attualmente in fase di valutazione.