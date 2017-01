Roma, Florenzi verso il recupero: le date del possibile ritorno

17/01/2017 10:42

ROMA FLORENZI / I tifosi della Roma attendono con ansia il ritorno di Florenzi in campo. Il tuttofare di Spalletti è pronto a entrare nell'ultima fase del suo recupero, - riporta il 'Corriere dello Sport' - essendo ormai tornato a correre e calciare. Riprenderà gli allenamenti nell'ultima settimana di gennaio, unendosi alla Primavera. Proprio con il gruppo di De Rossi ci sarà poi il primo test ufficiale agli inizi di febbraio, al fine di risultare almeno convocabile per il match contro la Fiorentina del 7 febraio con la prima squadra o, data più probabile, per il 12 febbraio contro il Crotone.

L.I.