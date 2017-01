PAGELLE E TABELLINO DI CROTONE-BOLOGNA: Dzemaili orchestra, Ferrari troppo molle

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

14/01/2017 20:02

PAGELLE E TABELLINO DI CROTONE-BOLOGNA PROMOSSI E BOCCIATI – Uno scontro salvezza risolto in favore del Bologna grazie al solito gol da fuori area di Dzemaili, che si rende autore peraltro di una gara impeccabile dal punto di vista dell’organizzazione di gioco. Gran corsa e ottimo contributo anche da parte di Krejci, mentre Mirante salva su Rohden. Nel Crotone male Trotta, troppo fiacco lì davanti. E Ferrari concede troppo spazio al centrocampista felsineo al momento del gol.

CROTONE

Cordaz 6,5 – Facile parata in tuffo sul tiro di Destro al 22’. Sul gol resta immobile perché il pallone calciato da Dzemaili è troppo angolato. Ottimo l’intervento sul tiro al volo di Krejci poco dopo.

Rosi 5,5 – Non spinge molto sulla fascia, anche per via della preoccupazione che Di Francesco gli dà soprattutto nella prima frazione.

Ferrari 5 – Sul gol è colpevole di non andare incontro a Dzemaili che infatti risulta libero di calciare a rete. Una marcatura molle che risulta determinante, nonostante un buon primo tempo.

Ceccherini 5,5 – Non commette gravi errore ma talvolta si perde gli inserimenti effettuati a turno dai tre attaccanti schierati da Donadoni.

Martella 6 – Un errore in disimpegno all’inizio ma poi la ripresa: martella, è proprio il caso di dirlo, la fascia di competenza per gran parte della gara, mettendo in mezzo anche qualche buon cross soprattutto nel primo tempo.

Rohden 5,5 – Ha sui piedi l’occasione più ghiotta per pareggiare i conti, ma Mirante lo ipnotizza a tu per tu. Il centrocampo di casa necessiterebbe di geometrie più rapide da lui. Dal 76’ Simy s.v.

Crisetig 6 – Con coraggio contribuisce ad incrementare il numero di conclusioni degli squali, ma non basta a violare la porta di Mirante.

Capezzi 5,5 – Arpiona qualche pallone ma di provarci con qualche movimento offensivo senza palla non se ne parla. Dal 57’ Nalini 5,5 – Dal suo ingresso in campo i ritmi cambiano e il Crotone si affaccia di più dalle parti dell’area bolognese. Prova ad inserirsi anche lui ma gli spioventi che arrivano non li sfrutta al meglio.

Palladino 6,5 – Più bravo a suggerire ottimi palloni ai compagni che nell’uno contro uno, nonostante la buona tecnica. Manda in porta sia Trotta che Rohden, ma i compagni sciupano malamente.

Trotta 5 – Troppo fiacco e centrale il suo tiro al 27’, che dunque viene facilmente bloccato da Mirante. C’è bisogno di maggior peso lì davanti, e lui non lo fornisce. Dal 65’ Gnahore 5 – Anche lui poca cosa in un momento di disperato bisogno di fisicità per i calabresi.

Falcinelli 5,5 – Anche lui fallisce una buona occasione facendosi murare da Maietta al 36’. Rispetto al compagno di reparto, però, si posiziona meglio alla ricerca della gioia del gol.

All. Nicola 5 – Una sconfitta che in casa fa male. Sono queste le partite da vincere per il Crotone, ma i suoi ragazzi mancano d’incisività dalla trequarti in su. Il cambio modulo rispetto all’inizio della stagione ha portato qualche miglioria, ma ancora non basta per restare in Serie A.

BOLOGNA

Mirante 7 – Decisivo sul tiro ravvicinato di Rohden con la respinta in corner di piede. Il Bologna mantiene il vantaggio anche grazie a questa gran parata. Per il resto si oppone sempre bene a conclusioni comunque facili.

Torosidis 6 – Gli affondi non sono molti, ma neanche i pericoli corsi sull’out di destra. Esce per un problema muscolare nel primo tempo. Dal 28’ Krafth 6,5 – Buona gara sia in fase difensiva, grazie ad un’ottima diagonale che evita pericoli grossi alla retroguardia rossoblù, che offensiva con ripetute sovrapposizioni.

Gastaldello 6 – Il grosso del lavoro lo svolge Maietta, lui è un po’ condizionato da una botta rimediata nel corso del primo tempo che lo costringe a dare forfait sul finale di frazione. Dal 42’ Oikonomou 6 – Gioca bene la sua gara senza soffrire granchè lo sforzo dei padroni di casa nel tentativo di pareggiare.

Maietta 6,5 – Un paio di interventi provvidenziali, come il muro sulla conclusione da posizione pericolosa di Falcinelli al 36’. L’ammonizione non macchia la sua prestazione.

Masina 6 – Gara perlopiù difensiva, giocata bene nell’attesa. Poche le sue incursioni, ma la sua partita è comunque sufficiente.

Nagy 6,5 – Corre molto, a tratti palla al piede per il manto dell’Ezio Scida. Al 60’ è suo il grande assist per la botta al volo di Krejci.

Viviani 6 – Un po’ in ombra questa sera, anche il suo piede non risulta particolarmente brillante in occasione dei pochi calci piazzati concessi da posizione pericolosa al Bologna. Si limita al compitino e comunque va bene. Dall’83’ Pulgar s.v.

Dzemaili 7,5 – Ottima l’apertura al 22’, di prima intenzione, sulla corsa di Destro che però fallisce l’occasione. La sblocca lui con il solito tiro da fuori area che non lascia scampo a Cordaz. Gestisce con ordine il gioco felsineo a centrocampo ed è sempre lui ad accelerare la manovra.

Di Francesco 6 – Il figlio di Eusebio gioca una buona gara, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo rifiata un po’, anche perché la fascia percorsa a mille sfianca.

Destro 6 – Gode di una chance per l’1-0 al 22’ su assist di Dzemaili, ma colpisce davvero male il pallone che quindi viene parato facilmente da Cordaz in tuffo. Nella seconda frazione prova a ricambiare il favore con una gran giocata per Dzemaili che lo svizzero però non concretizza.

Krejci 6,5 – Gran botta al volo che Cordaz respinge in volo al 60’. L’esterno felsineo è comunque una spina nel fianco costante.

All. Donadoni 6,5 – Le gare che bisogna vincere, il suo Bologna le vince. E’ successo con Palermo e Pescara, si è verificato anche contro il Crotone. Non crea troppi pericoli la sua squadra, ma rispetto ai padroni di casa denota un’esperienza fondamentale per ottenere comunque il massimo.

Arbitro: Calvarese 6 – Gara buona la sua, nonostante qualche timida protesta dei padroni di casa per un presunto fallo di mano in area di Maietta, che però non c’è. Lascia correre spesso anche quando i contatti sono al limite fra i giocatori. Resta comunque una gara tranquilla.

TABELLINO

Crotone-Bologna 0-1

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ferrari, Ceccherini, Martella; Rohden (dal 76’ Simy), Crisetig, Capezzi (dal 57’ Nalini), Palladino; Trotta (dal 65’ Gnahore), Falcinelli. A disp.: Viscovo, Claiton, Sampirisi, Suljic, Barberis, Festa, Stoian, Dussenne, Salzano. All. Nicola.

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis (dal 28’ Krafth), Gastaldello (dal 42’ Oikonomou), Maietta, Masina; Nagy, Viviani (dall’83’ Pulgar), Dzemaili; Di Francesco, Destro, Krejci. A disp.: Sarr, Mbaye, Donsah, Mounier, Da Costa, Ferrari, Okwonkwo, Rizzo, Floccari. All. Donadoni.

Marcatori: 51’ Dzemaili (B)

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (Sez. di Teramo)

Ammoniti: 4’ Palladino (C), 40’ Gastaldello (B), 68’ Falcinelli (C), 71’ Masina (B), 75’ Maietta (B), 86’ Nagy (B)

Espulsi: