Lazio, comunicato della Curva Nord: "Il tifoso segue la squadra da vicino, nel bene e nel male"

13/01/2017 22:30

LAZIO COMUNICATO CURVA / Torna a farsi sentire la Curva Nord della Lazio, con forza e senza mezzi termini. Il tifo organizzato biancoceleste ha diramato un comunicato ufficiale nel quale viene sostanzialmente ribadito un concetto fondamentale: "Il tifoso segue la squadra da vicino. Nel bene e soprattutto nel male, ad ogni costo".



Ecco la nota: "La Curva Nord Lazio rilancia la sua sfida alle stelle contro l’appiattimento e l’imborghesimento dei tempi moderni. La decadenza di questa epoca basata sul virtuale e l’apparenza, ha generato persone di plastica che vanno dietro a personaggi di cartone. Tifosi imborghesiti, ingrassati dalla noia, che pensano di poter cambiare le cose stando fermi, schierandosi sul fronte dell’apparire e non dell’essere, magari davanti la tv o su un social network. Pseudo tifosi, alla disperata ricerca di pubblicità, hanno trascurato e mistificato un concetto per noi sacro: il tifoso segue la squadra da vicino. Nel bene e soprattutto nel male, ad ogni costo. Per tanto tempo, troppo amore, abbiamo lasciato sola la nostra Lazio, in preda a personaggi a cui, in passato, è stato dato ossigeno e che oggi, hanno solo contribuito a contaminare questo ambiente. E’ tempo di rinfrescarlo. Chiunque, crede, di avere in fondo al cuore, quello che per noi, vale come un ideale, è invitato ad alzare il culo e passare all’azione. La Curva Nord è un ideale, la S.S. Lazio 1900 una fede, lo stadio il tempio per professarla. A chi si preoccupa del futuro, suggeriamo di vivere il presente. Al pessimismo, rispondiamo con il dinamismo, con la positività della bellezza nell’agire, tifando Lazio. Ai tristi comunicatori dell’etere, diciamo che la loro era è finita. La meritocrazia è un diritto che va conquistato stando in “trincea” sugli spalti, ovunque giochi la nostra Lazio. La Curva Nord, è la nostra casa, esserci per onorare il blasone che porta e difenderla da chi lo vorrebbe morta, è la nostra missione. Colorarla con sciarpe e bandiere, il nostro dovere. Per sfuggire alla lobotomia e non morire di noia… Per chi, più grande di noi, ci ha segnato la via… Per chi è costretto a stare casa… Per i chi ha incontrato la morte seguendo la Lazio, canteremo più forte sventolando le nostre bandiere in piedi sulle rovine, ridendo in faccia a chi ci vorrebbe morti".

L.P.