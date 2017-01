Calciomercato Juventus, sfida all'Inter per Verratti: MAXI rilancio

13/01/2017 10:27

JUVENTUS INTER VERRATTI / Cotinuano a rincorrersi le voci di calciomercato sul possibile ritorno di Marco Verratti in Italia, incoraggiate anche dalle dichiarazioni del suo agente che non ha escluso a priori un simile scenario. Nei giorni scorsi si è parlato molto dell'ipotesi Inter, con il gruppo Suning pronto a mettere sul piatto della bilancia ben 78 milioni di euro, ma la Juventus non sembra disposta a restare a guardare. Secondo 'Quotidiano Sportivo', infatti, il club bianconero è pronto a rilanciare in estate con una proposta da 80 milioni di euro per convincere il Psg a lasciar partire il ragazzo. Nonostante la sua titolarità indiscussa nel club parigino, l'ex Pescara nel corso di questa stagione ha vissuto anche dei momenti di minor serenità rispetto al passato e lo scorso ottobre fece scalpore la sua sfuriata dopo una sostituzione.

Verratti Juventus, pronti 80 milioni

Confermatosi come uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale, Verratti ha molto mercato anche all'estero. Chelsea, Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid non hanno mai nascosto la loro ammirazione per il metronomo 24enne e qualora dovessero veramente aprirsi spiragli nella sessione estiva di mercato, potrebbero scatenare un'asta internazionale per il nazionale azzurro. Il richiamo della terra natia riuscirà ad avere la meglio sulle sirene estere? E' ancora troppo presto per azzardare una risposta, ma i presupposti per un avvincente duello sembrano esserci tutti.

D.T.