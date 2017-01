Coppa Italia, Fiorentina-Chievo: i convocati di Sousa, fuori un titolare

10/01/2017 19:13

COPPA ITALIA FIORENTINA CHIEVO CONVOCATI / Non c'è Davide Astori tra i convocati di Paulo Sousa per il match di coppa Italia tra Fiorentina e Chievo, in programma domani pomeriggio. Il difensore salterà la partita per un trauma contusivo muscolare alla coscia destra rimediato nell'allenamento di ieri. Ecco l'elenco completo: Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Lezzerini, Milic, Olivera, Salcedo, Sanchez, Satalino, Tatarusanu, Tello, Toledo, Tomovic, Valero, Vecino, Zarate.

B.D.S.