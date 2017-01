Fifa, Infantino spiega il Mondiale a 48 e risponde alle critiche

10/01/2017 18:14

FIFA INFANTINO MONDIALE / Dopo la decisione ufficiale che cambia il Mondiale di calcio a partire dal 2026 in conferenza stampa il presidente della Fifa Gianni Infantino illustra il suo progetto: "E' una decisione presa all'unanimità e questo mi fa felice. Ci saranno 16 gironi da tre e le prime due passeranno ai sedicesimi. Durerà 32 giorni come adesso e chi arriverà in finale giocherà 7 partite, proprio come accade con l'attuale format. Potranno esserci nazioni nuove, sarà un Mondiale più partecipato: in molti potranno realizzare i propri sogni".

Infantino poi risponde alle critiche arrivate soprattutto dalla Germania: "Con qualsiasi format la Germania ci sarà sempre ai Mondiali. Per le altre invece, è una grande occasione".

B.D.S.