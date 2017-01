Napoli-Sampdoria, Reina e l'espulsione di Silvestre: "Mi ha toccato"

08/01/2017 00:04

NAPOLI SAMPDORIA/ Pepe Reina ha analizzato ai microfoni di 'Premium Sport' la vittoria ottenuta dal Napoli sulla Sampdoria, soffermandosi anche sull'espulsione contestata di Silvestre dopo che il difensore argentino lo aveva ostacolato in occasione di una rimessa: "L'espulsione? Silvestre con la sua presenza disturba il mio rinvio quindi è fallo ed ammonizione. Non significa il contatto, io sento che mi tocca ma comunque basta ostacolare il rinvio del portiere per essere fallo. In ogni caso mi ha toccato con la gamba destra. Real Madrid? Adesso manca ancora tanto, ora pensiamo al campionato perché dobbiamo finire alti in classifica. La Juventus vince per mentalità, noi dobbiamo fare il nostro e poi alla fine faremo i giudizi".

S.F.