Sassuolo-Torino, Di Francesco: "Aquilani l'ho voluto io". E annuncia la decisione su Berardi

07/01/2017 15:53

SASSUOLO TORINO CONFERENZA DI FRANCESCO / Aquilani titolari, Berardi torna, Politano anche: Eusebio Di Francesco in conferenza stampa fa un tris di annunci sulla formazione che domani affronterà il Torino. Il tecnico del Sassuolo alla vigilia del match ha spiegato: "Aquilani, salvo problemi, partirà titolare: l'ho voluto io, la sua esperienza sarà utile per far fronte alle falle per le tante assenze". Il Sassuolo avrà solo due centrocampisti di ruolo: "Ragusa ha già giocato in mezzo al campo e può farlo bene. Si libera un posto in avanti dove tornano Berardi e Politano anche se non sono al meglio. Per la formazione titolare ho ancora dei dubbi".

B.D.S.