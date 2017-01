FOTOGALLERY CM.IT - Lazio, Inzaghi: "Stasera pago io". Il mister porta tutti a cena fuori

dall'inviato Valerio Cassetta

LAZIO INZAGHI / A quattro giorni dalla sfida contro il Crotone, in programma domenica all’Olimpico, Simone Inzaghi ha chiamato a raccolta la squadra. Il tecnico ha portato tutti a cena fuori. «Stasera offro io», ha detto il mister entrando nel ristorante Manioka, noto locale nippo-brasiliano in viale Aventino, a pochi passi dal Circo Massimo, riservato interamente ai biancocelesti per l’occasione.

Tutti presenti, a parte Keita, impegnato con il Senegal per la Coppa d’Africa, il febbricitante Djorjdevic, e Lukaku, e il presidente Lotito. Un'uscita in famiglia, dunque, tra squisito sushi, ottimi spuntini brasiliani e tante risate, ma senza eccessi. Domani la squadra tornerà al lavoro a Formello: domenica per la Lazio c'è una partita da vincere.