Juventus-Bologna, Di Vaio: "Affronteremo i migliori al mondo"

04/01/2017 20:08

JUVENTUS BOLOGNA DI VAIO / Terminata la pausa natalizia, le squadre italiane lavorano alacremente per il ritorno in campo, che avverrà nel prossimo week end. Marco Di Vaio, club manager del Bologna, ha parlato della prossima gara contro la Juventus, sua ex squadra: "Ricordo con piacere il successo del 2011 contro la Juventus, fu un'impresa speciale - le sue parole ai microfoni del club - Segnai due gol, ma il gruppo diede il massimo, considerando che si veniva da un momento difficile. Il pubblico andò in delirio, ogni volta che andiamo a giocare a Torino ricordiamo quella vittoria. In tarda notte ci aspettarono 2.000 persone all'aeroporto. La partita di domenica? Giocare allo 'Stadium' è un'emozione particolare, con la Juventus sarà un test molto importante per tanti nostri ragazzi che giocheranno per la prima volta in quello stadio. Ci confronteremo contro i migliori al mondo. Queste partite sono più facili da preparare, gli stimoli sono enormi. Ci sarà da lottare ma sono convinto che potremo dire la nostra mettendoli in difficoltà".

M.D.A.