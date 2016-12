Calciomercato Juventus, la bomba del 'Sun': Allegri vuole l'Arsenal!

Alessio Lento (@lentuzzo)

28/12/2016 16:01

CALCIOMERCATO JUVE ALLEGRI ARSENAL - E' da ieri che una notizia ha scosso il calciomercato Juventus: Massimiliano Allegri e il club bianconero sarebbero pronti a dirsi addio alla fine della stagione in corso. Alla base di questa intenzione ci sarebbero alcune comprensioni su questioni tattiche e sulle operazioni di mercato. Una notizia che, se fosse confermata, scatenerebbe un valzer di allenatori in serie A e all'estero. Nel frattempo, i nomi che circolano per la sua eventuale sostituzione sono quelli di Paulo Sousa della Fiorentina, Di Francesco del Sassuolo, Simeone dell'Atletico Madrid, Jardim del Monaco e Spalletti della Roma.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole l'Arsenal

Ma se davvero dovesse lasciare la Juventus, dove potrebbe andare Massimiliano Allegri. L'inglese 'The Sun' ha una sua idea: il tecnico toscano vorrebbe sostituire Arsene Wenger sulla panchina dell'Arsenal. Il suo entourage sarebbe già in contatto con i vertici dei 'Gunners' che potrebbero divorziare dal manager francese, dopo venti anni insieme, alla fine della stagione in corso. Altri candidati sono il tecnico del Lipsia Ralph Hasenhüttl e il manager del Bournemouth Eddie Howe. Tuttavia, sarebbe proprio il curriculum di Allegri a stimolare maggiormente la dirigenza inglese. Una vera e propria bomba quest indiscrezioni che arriva dall'Inghilterra.