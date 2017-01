Premier League, la cronaca di Watford-Tottenham 1-4

Maurizio Russo

01/01/2017 13:30

WATFORD TOTTENHAM LIVE / Il 2017 calcistico in Premier League si apre con il derby londinese tra il Watford ed il Tottenham valido per la 19esima giornata. La squadra di Mazzarri va a caccia di un successo che le permetterebbe di restare in corsa per un posto in Europa League, mente quella di Pochettino vuole i tre punti per continuare la rincorsa alla Champions. Calciomercato.it vi offre il match di 'Vicarage Road' in tempo reale.