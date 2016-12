Calciomercato Frosinone, Gucher può partire: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Silvio Frantellizzi

24/12/2016 14:58

CALCIOMERCATO FROSINONE / Dopo otto stagioni, sembra ormai al capolinea l'avventura di Robert Gucher con la maglia del Frosinone. Il centrocampista austriaco, protagonista delle due promozioni consecutive dei canarini dalla Lega Pro alla Serie A, non rientra nei piani di mister Pasquale Marino che lo ha relegato al ruolo di panchinaro di lusso, concedendogli appena 2 presenze da titolare su quattro totali. A gennaio le probabilità di partenza sono molto alte: come raccolto da Calciomercato.it, Gucher vorrebbe poter ancora rendersi utile alla causa frusinate e ad una squadra ed una città che lo hanno letteralmente adottato, ma la prospettiva di una seconda parte di stagione in panchina lo spingono altrove. Diverse le società cadette che hanno manifestato interesse nei suoi confronti: tra queste il Perugia e il Vicenza, entrambe alla ricerca di un rinforzo di esperienza in mezzo al campo.