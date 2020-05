SERIE A SPADAFORA RIPRESA / Rispondendo al question time alla Camera dei deputati, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha detto la posizione del Governo sulla ripresa del campionato di Serie A: "La road map è chiara: il 4 maggio sono iniziati gli allenamenti degli sport individuali, allargati anche agli sport di squadra in forma individuale, il 18 dovrebbero ripartire quelli di squadra con le stesse modalità. Il protocollo presentato dalla Figc ha richiesto un ulteriore approfondimento da parte del Comitato Tecnico Scientifico: domani è in programma un'audizione. Dobbiamo considerare che il calcio non consente né distanze di sicurezze, né l'utilizzo dispositivi di protezione".

"Negli ultimi giorni - ha continuato Spadafora - si è acceso un dibattito politico inspiegabile, stigmatizzato anche dalle tifoserie organizzate: non si può dare una data certa, in Europa in questo momento le uniche date certe sono quelle che hanno deciso di bloccare i campionati. Anche l'Inghilterra ha rinviato la ripresa degli allenamenti in questa settimana. Non posso che confermare la mia linea e quella del Governo: auspichiamo che i campionati possano riprendere regolarmente ma è impossibile decidere una data certa perché dobbiamo valutare l'evolversi della situazione con la fase 2.