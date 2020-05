Calciomercato Napoli, c’è solo Ancelotti su Lozano – Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO / L’etichetta di acquisto più caro nella storia del Napoli non ha di certo portato fortuna ad Hirving Lozano. Il messicano, dopo il gol all’esordio (come gli è sempre accaduto in carriera) segnato in trasferta contro la Juventus, è sparito dai radar, vedendosi poco durante la gestione Ancelotti e praticamente nulla durante quella Gattuso.

Il nuovo tecnico azzurro non ha mai considerato l’ex PSV parte del suo progetto tecnico (concetto che ha chiarito davanti al mondo lasciandolo in tribuna contro il Barça), beccandosi critiche feroci dai tifosi messicani dell’attaccante. De Laurentiis per accontentare il suo ex allenatore sborsò circa 50 milioni di euro tra trasferimento e commissioni, un investimento da provare a salvare nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Napoli, Lozano e Allan all'Everton: le ultime

La conferma di Gattuso è ormai cosa fatta e propinargli la convivenza forzata con Lozano sarebbe un problema tecnico ed economico, svalutando ulteriormente il suo cartellino. Per questo, la priorità del Napoli è cederlo, ma trovare un acquirente non sarà facile.

Ancor meno in un momento di crisi come quello che c’attende.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’unica squadra attualmente in corsa per l’esterno è l’Everton, che potrebbe permettersi il suo oneroso ingaggio da circa 4.5 milioni di euro netti. A gennaio i toffees si fecero avanti per Allan, offrendo 20 milioni più bonus, un discorso che si potrebbe riaprire inserendo anche il messicano nelle trattartive. Giungono, invece, nette smentite dal Siviglia in merito ai rumors di queste ore: gli andalusi reputano il giocatore fuori dai loro parametri. Il Napoli attende la chiamata di Ancelotti: l’ex partenopeo volle Lozano all’ombra del Vesuvio a tutti i costi e potrebbe rilanciare la sua carriera dopo un anno da dimenticare in Serie A.

Mirko Calemme - Ciro Troise