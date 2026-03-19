Il Milan guarda in casa Genoa: piacciono Vasquez e Marcandalli | CM

Il Milan ha detto addio ai sogni scudetto in occasione della sconfitta arrivata in casa della Lazio con i rossoneri che ora dovranno concentrarsi sulla qualificazione alla Champions League e alla costruzione di una rosa più competitiva.

Massimiliano Allegri ha già parlato con la dirigenza per far capire quali potrebbero essere i rinforzi da portare in rossonero in vista della prossima stagione. Uno dei reparti da rinforzare maggiormente è quello della difesa, al momento con gli uomini contati.

Il ritorno in Europa imporrà alla società rossonera di allungare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri con due difensori centrali che dovranno arrivare per completare il reparto. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan starebbe guardando con attenzione in casa Genoa con due difensori rossoblu nel mirino.

Johan Vasquez e Alessandro Marcandalli sono due calciatori che piacciono al Milan con Daniele De Rossi che è riuscito a dare solidità al reparto difensivo del Genoa, mettendo in mostra le qualità dei due difensori. Il primo si appresta a giocare il mondiale con la nazionale messicana, mentre il difensore italiano sta vivendo la stagione della consacrazione. Due profili che verranno valutati nelle prossime settimane con il Milan che potrebbe fare un tentativo per strapparne, almeno uno, al Genoa.